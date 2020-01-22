Суд вернул украинское гражданство епископу УПЦ

Суд обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство епископу Украинской православной церкви (Московского патриархата) Гедеону.

Как сообщили в Шестом апелляционном административнои суде, суд в среду, 22 января, поддержал решение предыдущей инстанции — Окружного административного суда Киева — от 18 сентября 2019 года.

Суды полностью удовлетворили иск епископа Гедеона (в миру Юрий Харон) к управлению Миграционной службы в Волынской области. В нем священник просил восстановить его украинское гражданство, отмененное ГМС 21 июня 2018 года.

Суды решили, что Миграционная служба не имела права отменять украинское гражданство Гедеона.

Решение Шестого апелляционного суда вступает в силу в день принятия. ГМС может его обжаловать.

Напомним, что 13 февраля 2019 года пограничники в столичном аэропорту «Борисполь» не впустили епископа УПЦ Гедеона в Украину. В ГМС объяснили, что у него якобы был недействительный паспорт гражданина Украины. После этого священника депортировали из страны под дулами автоматов.