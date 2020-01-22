Зеленский хочет видеть Украину равноправным членом ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе евроинтеграции Украины считает главным, чтобы все страны ЕС видели Украину в этом объединении как сильного равноправного партнера.
«Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен ЕС сделать для Украины? Просто взять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, это очень простые решения. Мы действительно подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в Европейский союз, но мы должны с вами понимать, что не только Украина должна и хочет в ЕС. Действительно, многие страны ЕС поддерживают нас и видят будущее Украины в ЕС, рядом с собой, как равноправных партнеров», — сказал он во время дискуссии в среду в Давосе с основателем и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, передает Интерфакс-Украина.
Зеленский отметил, что «некоторые страны ЕС» также должны хотеть привлечь Украину в ЕС. «Это философский вопрос. И он даже не в том, когда мы будем в Европейском союзе, он в том, какой статус будет у Украины в ЕС, какое будет отношение к нашей стране? Отношение как к мощному игроку, равноправному, стране, которую уважают, на которую не смотрят сверху вниз», — сказал он.
Президент Украины добавил, что сейчас, когда одна из стран ЕС сделала «exit» (выход Великобритании из ЕС — Ред.), то, возможно, для Украины наступило время осуществить «enter» (вступить в ЕС — Ред.).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016