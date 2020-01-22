Зеленский хочет видеть Украину равноправным членом ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе евроинтеграции Украины считает главным, чтобы все страны ЕС видели Украину в этом объединении как сильного равноправного партнера.

«Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен ЕС сделать для Украины? Просто взять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, это очень простые решения. Мы действительно подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в Европейский союз, но мы должны с вами понимать, что не только Украина должна и хочет в ЕС. Действительно, многие страны ЕС поддерживают нас и видят будущее Украины в ЕС, рядом с собой, как равноправных партнеров», — сказал он во время дискуссии в среду в Давосе с основателем и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что «некоторые страны ЕС» также должны хотеть привлечь Украину в ЕС. «Это философский вопрос. И он даже не в том, когда мы будем в Европейском союзе, он в том, какой статус будет у Украины в ЕС, какое будет отношение к нашей стране? Отношение как к мощному игроку, равноправному, стране, которую уважают, на которую не смотрят сверху вниз», — сказал он.

Президент Украины добавил, что сейчас, когда одна из стран ЕС сделала «exit» (выход Великобритании из ЕС — Ред.), то, возможно, для Украины наступило время осуществить «enter» (вступить в ЕС — Ред.).