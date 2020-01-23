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Netflix разочаровал инвесторов падением подписок в США

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Netflix разочаровал инвесторов падением подписок в США

Стриминговый сервис Netflix не смог набрать ожидаемое число пользователей в ключевом и крупнейшем для себя регионе — на домашнем рынке в США. Компания не дотянулась до собственного прогноза по американской аудитории по итогам третьего квартала подряд, на что обратила внимание газета The Wall Street Journal.

За последние три месяца 2019 года в Соединенных Штатах на сервис подписались 423 тыс. пользователей, в то время как в прогнозе компания указывала 600 тыс.

В 2019 году у Netflix начали появляться новые масштабные конкуренты, запустившие собственные сервисы для просмотра фильмов и сериалов. В ноябре это сделали Disney и Apple. Последний квартальный отчет стал первым для Netflix, который захватил период с новыми игроками на рынке стриминга.

Квартальный отчет компания опубликовала 21 января. За день торгов после этого котировки потеряли 3,6%.

Примечательно, что в отличие от американского рынка глобально компания привлекла 8,3 млн новых подписчиков против собственных ожиданий в 7 млн. Основная часть роста аудитории пришлась на Европу, Ближний Восток и Африку — в этом сегменте количество подписчиков выросло на 4,4 млн, а выручка — на 42%. Быстрее всего Netflix растет в Азии, но там у компании и самая скромная аудитория — 16 млн.

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В издании Thinknum предполагают, что глобальный рост Netflix связан с количеством контента, который сервис готовит. Издание подсчитало, что восемь месяцев назад библиотека Netflix включала менее тысячи оригинальных сериалов и фильмов. К моменту выхода отчета за четвертый квартал 2019 года оригинального контента у сервиса насчитывалось уже 1211 единиц. В среднем компания выпускает по одному оригинальному шоу в день. Такое количество не только привлекает новых подписчиков, но и помогает старым принять решение продлить подписку.

Netflix
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