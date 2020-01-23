ЕЦБ сохранил нулевую базовую ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, говорится в сообщении регулятора.

Ставка по депозитам осталась на уровне −0,5%, ставка по кредитам — на уровне 0,25%.

«Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на текущих или более низких уровнях, пока не увидит, что прогноз по инфляции устойчиво приближается к уровню, близкому, но ниже 2% в рамках прогнозного периода», — отмечают в ЕЦБ.

Регулятор также продолжит программу покупки активов на €20 млрд в месяц, которую возобновил в ноябре 2019 года, для стимулирования экономики еврозоны.

Кроме того, ЕЦБ решил начать пересмотр своей стратегии в области денежно-кредитной политики.