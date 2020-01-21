В деле Микитася вручили подозрение адвокату

В деле о завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 млн гривен сообщили о подозрении в пособничестве адвокату Вячеславу Мармишу.
Об этом сообщила пресс-служба САП.
«Прокурорами САП вручено уведомление о подозрении бывшему заместителю президента государственной корпорации в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Поскольку указанное лицо является действующим адвокатом, сообщение о подозрении лично подписал генеральный прокурор», — отмечают там.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Мармыш работал прокурором Шевченковского района, но был уволен сразу после Майдана в 2014 году. В 2015 году он уже работал заместителем президента корпорации «Укрбуд».
Он один из основателей компании ООО «Философия девелопмента» вместе с Андреем Марцинивим.
Кроме того, оценщика имущества, которой объявлено подозрение по делу НАБУ о нанесении ущерба на 81 млн гривен при обмене квартир для Нацгвардии из центра Киева на окраине с участием «Укрбуда», защищают адвокаты из адвокатского объединения «Айтлекс», возглавляемого Мармишем.
Напомним, что Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.
В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро «Красный хутор».
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