Доля возобновляемой энергии в ЕС достигла 18%

В 2018 году доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 18%. Годом раньше — в 2017-м — она составляла 17,5%.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на опубликованные 23 января данные Евростата.
Показатель 2018 года более чем в два раза превышает показатель по состоянию на 2004 год, который тогда был на уровне 8,5%.
Цель ЕС — достичь 20% к 2020 году, и 12 стран-членов уже достигли их на национальном уровне. Самую высокую долю имеет Швеция — 54,6%, а самую низкую — Нидерланды — 7,4%.
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