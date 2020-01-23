Доля возобновляемой энергии в ЕС достигла 18%

В 2018 году доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 18%. Годом раньше — в 2017-м — она составляла 17,5%.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на опубликованные 23 января данные Евростата.

Показатель 2018 года более чем в два раза превышает показатель по состоянию на 2004 год, который тогда был на уровне 8,5%.

Цель ЕС — достичь 20% к 2020 году, и 12 стран-членов уже достигли их на национальном уровне. Самую высокую долю имеет Швеция — 54,6%, а самую низкую — Нидерланды — 7,4%.