Нацбанк переводит платежную систему Украины на новый стандарт

Нацбанк работает на проектом по развитию платежной инфраструктуры Украины на базе международного стандарта ISO 20022, цель которого — модернизация финансовой инфраструктуры и улучшение конкурентоспособности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Стандарт ISO 20022 — это технологическая платформа, которая дает возможность упростить механические процессы при осуществлении платежей, переносить больше сопроводительной информации о платеже. Соответственно, это удешевит транзакции, повысит гарантированность их доставки», — рассказал заместитель главы НБУ Сергей Холод.
«Credit transfer, direct debit, различные информационные запросы, в том числе о состоянии счета, — все это мы сможем реализовать в отечественной платежной инфраструктуре в соответствии с форматом ISO 20022», — сказал он.
Планируется, что внедрение стандарта ISO 20022 в Системе электронных платежей (СЭП) Национального банка состоится до конца 2021 года.
«Проект реализуется в партнерстве с компанией SWIFT при поддержке проекта „Трансформация финансового сектора“ (USAID) и Европейского банка реконструкции и развития», — добавили в НБУ.
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