США ввели новые правила получения виз для женщин, желающих рожать в Америке

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг опубликовала новые правила получения виз, направленные на сдерживание так называемого «родильного туризма», сообщает агентство Associated Press.
Речь идет о запросах на получение американской туристической визы в случаях, когда женщины целенаправленно едут в США на роды, чтобы впоследствии ребенок мог получить американский паспорт.
В соответствии с новыми правилами, заявительницам будет отказано в получении туристических виз в случае, если сотрудники американской консульской службы выявят, что они направляются в страну на роды.
Правила опубликованы в Федеральном реестре.
Новые правила призваны помочь искоренить незаконную деятельность, связанную с индустрией «родильного туризма».
Практика поездок в США для родов, по сути, законна, отмечает AP, однако существуют случаи, когда власти арестовывают сотрудников агентств, занимающихся организацией «родильного туризма» в связи с фактами визового мошенничества и уклонения от налогов.
В государственном департаменте США считают, что посещение страны с целью «родильного туризма» не является деянием, подпадающим под понятие туризма, то есть для получения новых впечатлений или отдыха.
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