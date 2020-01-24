В Киеве определились, какие промышленные зоны застроят жильем и технопарками

В Киеве на месте промышленных и коммунально—складских территорий будут создавать многофункциональные районы с общественными пространствами и центрами, а также предприятия с современными технологиями.
Об этом говорится в сообщении коммунальной организации «Институт генерального плана г. Киева» в Facebook.
Отмечается, что такое развитие производственных территорий Киева полностью соответствует параметрам, характерным для современных европейских городов.
Преобразование промышленных территорий недалеко от центра города в многофункциональные районы позволит городу сократить так называемые маятниковые миграции в рабочие дни.
Генплан предусматривает перепрофилирование 1662 га территорий для общественной многофункциональной, жилой многоквартирной застройки, озеленения и инженерно—транспортной инфраструктуры в промрайонах и промзонах:
«Подольско—Куреневская»,
«Днепровская»,
«Никольская Борщаговка»,
«Нивки»,
«Отрадное»,
«Теличка»,
«Воскресенский»,
«Дарницкий»,
«Корчеватое»,
«Пирогово».
Как говорится в сообщении, в перспективе перепрофилирование промзон улучшит качество жизни в соседних жилых кварталах и улучшит экологическую ситуацию в городе.
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