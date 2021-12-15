Киев планирует утвердить Генплан в 2022 году

Утверждение Генерального плана Киева планируется на 2022 год, на следующей неделе начинается экспертное обсуждение проекта, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Сейчас проект дорабатывают. 23 декабря начинается экспертное обсуждение проекта Генерального плана. Это необходимое условие для вынесения проекта на общественное обсуждение», — рассказал мэр в ходе презентации результатов работы городской власти в 2021 году.

По его словам, экспертное обсуждение проекта будет происходить в течение декабря-2021 — февраля-2022.