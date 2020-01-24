Volkswagen собирается конкурировать с Tesla на рынке электромобилей

Главный исполнительный директор Volkswagen AG Герберт Дисс предположил, что его компания сможет составить конкуренцию Tesla Inc. в сфере производства электромобилей.
«Это открытая гонка», — сказал Дисс в интервью Bloomberg TV на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Мы надеемся, что все еще сможем не отстать от Tesla и в какой-то момент, вероятно, обогнать ее», — отметил глава Volkswagen.
Tesla на этой неделе впервые обогнала Volkswagen по рыночной стоимости, несмотря на то, что американская компания продает гораздо меньшее количество автомобилей по сравнению с Volkswagen.
Между тем Tesla является конкурентоспособным игроком на рынке электромобилей и программного обеспечения. Риски для германского автопроизводителя возросли на фоне планов главы Tesla Илона Маска построить завод в окрестностях Берлина.
По мнению Дисса, гонку выиграет та компания, которая быстрее всего адаптируется и обладает самыми инновационными технологиями, но также достаточно широко представлена в современном мире.
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