Министр инфраструктуры назвал победителя конкурса на концессию порта «Ольвия»

Катарская компания QTerminals победила в конкурсе на концессию морского порта «Ольвия» (Николаев)

«Второй концессионный конкурс завершен. Победителем концессионного конкурса в порту „Ольвия“ стала компания QTerminals из Катара. В развитие порта в течение пяти лет будет инвестировано 3,4 млрд грн», — написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

При этом он отметил, что это одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль за всю историю независимости Украины.

«Сумма ежегодных концессионных платежей — 82 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Концессионер вложит 80 млн грн в развитие инфраструктуры Николаева», — добавил министр.

По словам Криклия, QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара «Хамад» стоимостью более $7 млрд. В 2019 году QTerminals обработала 1,32 млн тыс. TEU (20-футовый эквивалент) контейнерных грузов, что на 300 тыс. больше, чем было обработано всеми портовыми операторами Украины.

«3,4 млрд грн инвестиций в порты — теперь я ваша «инвестиционная няня», — заявил Криклий.

Он также сообщил, что на следующей неделе победители концессионных конкурсов «Рисоил-Херсон» (в морпорту «Херсон») и QTerminals проинформируют о планах развития портов «Херсон» и «Ольвия», а министерство — о планах по концессии других объектов.

Порт «Ольвия» расположен на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Подход судов в порт осуществляется по Бугско-Днепровско-Лиманскому каналу (БДЛК).

Стивидорная компания «Ольвия» — государственное предприятие, осуществляющее стивидорную деятельность на территории морпорта «Ольвия». Территория предприятия составляет 178,8 га.

Глубины и протяженность причальной линии, составляет 1,53 км (7 причалов), позволяют принимать суда длиной до 230 м, шириной до 32,5 м, дедвейтом до 80 тыс. Тонн. Объявленная осадка в порту лимитированная проходной глубиной БДЛК — 10,3 м. Навигационный период длится круглый год.