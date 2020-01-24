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Конституционный суд запретил повышать пенсионный возраст работающим на вредных производствах

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Конституционный суд запретил повышать пенсионный возраст работающим на вредных производствах

Конституционный суд Украины признал неконституционными положения, которыми предусмотрено поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц, сообщает пресс-служба суда в пятницу.

«Большая палата Конституционного суда Украины приняла решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений раздела I, п.2 раздела III „Заключительные положения“ закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения“ от 2 марта 2015 № 213-VIII», — говорится в сообщении.

Так, КС признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для людей, которые работают на вредных предприятиях.

Отмечается, что суд исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных законом Украины «О пенсионном обеспечении» от 5 ноября 1991 года № 1788-XII.

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«После внесения изменений законом № 213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное Конституционный суд Украины расценил как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии. Кроме того, Суд решил закрыть конституционное производство по делу в части, касающейся утверждения народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям закона Украины «О Конституционном суде Украины», — сказано в решении суда.

Решение КС является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Конституционный суд, пенсионный возраст
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