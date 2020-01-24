Помпео заедет в Украину, запланирована встреча с Зеленским

Госсекретарь США Майкл Помпео с 30 января по 4 февраля посетит с визитом Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
30 января госсекретарь прибудет в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны.
1 февраля Помпео встретится в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.
После этого глава Госдепартамента направится в Казахстан, где проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Со 2 по 3 февраля Помпео будет находиться в Узбекистане, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также примет участие в министерской встрече в формате «C5+1».
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