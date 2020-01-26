Американцы ходят в библиотеки чаще, чем в кино и на концерты

Посещение библиотек остается самым популярным способом проведения досуга среди американцев.
Об этом, как сообщает Укринформ, свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gallup.
«Посещение библиотеки остается наиболее распространенной культурной деятельностью американцев», - говорится в сообщении.
В среднем американцы наведываются в библиотеку 10,5 раз в год, что почти в два раза чаще, чем они наведываются в кино — в среднем жители США посещают кинотеатры 5,3 раза в год.
Согласно опросу, чаще в библиотеки ходили женщины и молодежь от 18 до 29 лет.
Среди других популярных видов отдыха среди американцев отмечаются спортивные матчи (4,7 раз в год), музыкальные или театральные постановки (3,8 раз в год), национальные или исторические парки (3,7), музеи (2,5), казино (2,5), парки развлечений (1,5) и зоопарки (0,9 раз в год).
Отмечается, что результаты данного опроса за 2-15 декабря 2019 года почти не отличаются от данных за 2001 года.
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