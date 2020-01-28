Госбюджет 2019 года сведен с дефицитом 78 млрд грн

Государственный бюджет Украины за 2019 год сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном в госбюджете потолке 91,13 млрд грн, в том числе по общему фонду — 68,85 млрд грн при потолке 69,62 млрд грн, такие уточненные обнародовало Госказначейство на сайте.

В первые дни этого года Минфин со ссылкой на оперативные данные Госказначейства сообщил о дефиците госбюджета в минувшем году в 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.

Дефицит госбюджета-2019 был практически полностью профинансирован за счет заимствований, так как поступления от приватизации составили всего 0,55 млрд грн, то есть 3,2% от первоначального бюджетного задания.