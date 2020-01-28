С 1 апреля в Украине начнет действовать электронный больничный

С первого апреля 2020 года в Украине планируют ввести электронный больничный.
Об этом во время пресс-брифинга «Развитие государственных фондов социального страхования: проблемы и перспективы» заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает ЭП.
«С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования. Нам нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины», — подчеркнул замминистра.
По его словам, электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.
«Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе.
Информация из реестра в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования — в учреждении будут сразу знать, что человек заболел и должен получить компенсацию — поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным», — пояснил Коваль.
Среди гарантий прозрачности он назвал следующие пункты:
«Первый этап внедрения электронного больничного станет возможным благодаря старта проекта e-Health, главным распорядителем которого является Министерство здравоохранения», — добавил Коваль.
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