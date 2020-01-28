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С 1 апреля в Украине начнет действовать электронный больничный

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С 1 апреля в Украине начнет действовать электронный больничный

С первого апреля 2020 года в Украине планируют ввести электронный больничный.

Об этом во время пресс-брифинга «Развитие государственных фондов социального страхования: проблемы и перспективы» заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает ЭП.

«С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования. Нам нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины», — подчеркнул замминистра.

По его словам, электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.

«Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе.

Информация из реестра в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования — в учреждении будут сразу знать, что человек заболел и должен получить компенсацию — поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным», — пояснил Коваль.

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Среди гарантий прозрачности он назвал следующие пункты:

  • каждый больничный должен быть подписан электронной цифровой подписью — вводится персональная ответственность врача, который выдал этот документ;
  • электронный оборот даст возможность отследить, выдал ли больничный профильный врач;
  • Минсоцполитики сможет бороться и отслеживать потенциальные «схемы», когда «на больничный» идет половина сотрудников предприятия, которые по факту продолжают работать, но получают еще и выплаты из Фонда соцстрахования.

«Первый этап внедрения электронного больничного станет возможным благодаря старта проекта e-Health, главным распорядителем которого является Министерство здравоохранения», — добавил Коваль.

Минсоцполитики, больничный, электронный больничный
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