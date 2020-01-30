Китайский вирус обнаружили в двух новых странах

Правительства Филиппин и Индии в четверг подтвердили первые случаи заболевания новым коронавирусом, сообщили в четверг западные СМИ.
Как сообщают СМИ, инфицированной на Филиппинах является 38-летняя китаянка, которая 21 января вернулась из Уханя (китайская провинция Хубэй).
По данным Минздрава Филиппин, заболевшая находится в больнице и на данный момент не имеет симптомов заболевания.
Случай заражения новым коронавирусом обнаружен и в индийском штате Керала.
Как сообщает правительство Индии, пациент изолирован. Его состояние оценивается как стабильное.
Местные СМИ отмечают, что пациент — студент университета Уханя.
Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.
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