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В Украине внепланово проверят производителей масла

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В Украине внепланово проверят производителей масла

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проведет внеплановые проверки производителей масла — потенциальных нарушителей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

«В соответствии с поручением главного ветеринарного инспектора Украины Бориса Кобаля в Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях будут проведены внеплановые мероприятия государственного контроля ряда производителей масла сладкосливочного», — говорится в сообщении.

В профильном ведомстве заметили, что основанием для проведения указанных проверок являются переданные в Госпродпотребслужбу результаты лабораторных исследований образцов масла сладкосливочного, отобранных общественными активистами и журналистами во время масштабного медийного проекта «СТОП фальсификат. Масло».

В рамках указанного проекта были установлены факты несоответствия производства и оборота масла сладкосливочного у таких операторов рынка ООО «Николаевмолпром», ООО «Фирма Апрель», ООО «Титан» ООО «Таврия-В», ОДО «Ивано-Франковский гормолзавод», ТМ «Наш Продукт», ГП «Староконстантиновский молочный завод», ООО «Богодуховский молокозавод», ООО «Интер-мол».

«В ходе мероприятий контроля будут изучены вопросы регистрации операторов рынка, наличие эксплуатационных разрешений на мощности по производству или хранению пищевых продуктов животного происхождения», — подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Напомним, что проект «СТОП Фальсификат» выявил, что около 20% сладкосливочного масла в розничных сетях Сум, Новой Одессы, Черкасс и Калуша содержит растительные жиры. Всего было отобрано 77 образцов масла. Исследование его качества и содержания в его составе растительных жиров проводилось на базе Центральной испытательной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и Государственного предприятия «Укрметртестстандарт».

По информации Госпродпотребслужбы, были отобраны образцы масла 30 производителей. Высокое содержание растительных жиров выявлено в продукции 7 производителей.

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Проект «СТОП Фальсификат» реализовывался при поддержке правительства, Госпродпотребслужбы и ОО «Общественный контроль защиты прав потребителей». О старте проекта было объявлено 14 ноября 2019 года, но фактически он начался 16 декабря 2019 года. Образцы масла отбирались только в местах их официальной реализации, о чем свидетельствует наличие чеков. Все магазины для отбора образцов выбирались случайно, по совету потребителей в ходе опроса на улицах.

Госпродпотребслужба, масло
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