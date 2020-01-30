Помпео в Киеве обсудит с Зеленским европейскую безопасность

Государственный секретарь США Майк Помпео сегодня, 30 января, прибудет с двухдневным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку США суверенитету Украины и обсудить с президентом Владимиром Зеленским вопросы европейской безопасности.
Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.
«30 января госсекретарь отправится в Киев, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.
Как отметил Помпео, во время беседы с Зеленским он, в частности, намерен поднять вопрос европейской безопасности.
В ходе двухдневного визита в Киев госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.
В связи с его приездом в столицы возможны временные ограничения движения.
Ранее визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Украину планировался на 3 января этого года, однако он был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке после ликвидации иранского влиятельного генерала вооружёнными силами США.
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