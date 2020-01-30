Японский миллиардер передумал брать с собой спутницу на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, готовящийся стать первым космическим туристом, решил отказаться от поиска девушки для совместного полета на Луну в корабле SpaceX Илона Маска. Об этом он сообщил в своем Twitter.

В январе этого года Маэдзава заявил, что ищет незамужную женщину от 20 лет, которая интересуется полетами в космос и может участвовать в подготовке к ним. Кандидаткам также требовалось быть «всегда позитивными» и желать мира во всем мире. О процессе поиска собирались снять шоу, которое решил транслировать японский стриминговый сервис Abema TV. Заявки принимались до 17 января.

«По личным причинам я сообщил AbemaTV, что больше не буду участвовать в документальном фильме, в связи с этим я попросил отменить шоу», — написал Маэдзава.

Миллиардер отметил, что, несмотря на искреннее желание сниматься в проекте, он испытывал «смешанные чувства» по поводу своего участия. Мысль о том, что 27 722 женщины «потратили свое драгоценное время» ради заявки, заставляет его мучиться угрызениями совести за свое «эгоистичное решение».

По словам Маэдзавы, он понимает, что отказ расстроил многих людей — не только подавших заявки женщин, но и сотрудников Abema TV, отвечавших за проект. У всех причастных к шоу он попросил прощения. Стриминговый сервис также опубликовал на своей странице извинения за то, что ему пришлось отменить шоу Full Moon of Lovers с участием миллиардера.

Маэдзаве 44 года. Он основал крупнейший в Японии онлайн-магазин одежды Zozotown. В сентябре прошлого года предприниматель решил продать большую часть своей доли Yahoo Japan, сумма сделки составляла $3,7 млрд. В глобальном рейтинге Forbes Маэдзава занимает 22-е место, его состояние оценивается в $2 млрд.

В сентябре 2018 года Илон Маск объявил, что японский миллиардер станет первым космическим туристом, который совершит полет на Луну в корабле SpaceX. Маэдзава тогда не назвал стоимость путешествия. Полет назначили на 2023 год. В SpaceX заявляли, что он продлится около недели.