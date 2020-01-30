СМИ: Кравцов ушел, но оставил коррупционные схемы

Пока Кабинет министров Украины меняет руководство «Укрзализныци» и готовит соглашение о партнерстве с немецкой компанией Deutsche Bahn, внутри украинского железнодорожного монополиста происходят странные вещи, подвергающие стратегически важное предприятие опасности, утверждает Интернет-издание «Открытая Украина».

Бюджет государственной компании, а, следовательно, и Украины потеряет миллионы гривен, а президент и премьер-министр — репутацию перед немцами и инвесторами, которых так активно приглашают в Украину.

Буквально за пару недель до отставки Евгения Кравцова, издание Наші гроші со ссылкой на данные государственного портала Spending сообщало, что филия «Укрзализныци» Центр обеспечения производства (ЦОП) (Філія «Центр забезпечення виробництва» (ЦЗВ) закупило газ у компании ООО «Укр Газ Ресурс» на 18 миллионов гривен. Закупило без тендера. Данный факт также возмутил руководство системы ProZorro, поскольку согласно принятым в 2019 году изменениям к закону о публичных закупках, все закупки свыше 50 000 гривен должны проводиться через систему электронных торгов PгoZorro.

Как видим, в интересах этой фирмы, которая была зарегистрирована только около двух лет назад, без законных на то оснований, пытаются провести переговорную процедуру без тендера, нарушая законы Украины, в частности, и тот же закон «О рынке природного газа», поскольку поставка газа это процесс, который регулируется этим законом.

При том, что уже несколько лет «Укрзализныця» получала газ от постоянных поставщиков, с которыми заключены и действуют договора. Как сообщил источник близкий к руководству «Укрзализныци», этим поставщикам не платят с конца декабря за ресурс декабря и января. То есть зачем то заводят нового, даже не погасив долги перед старыми поставщиками и не предупредив их, как того требует законодательство.

Чем подвергают стратегически важное предприятие опасности. Поскольку неуплата по действующим договорам грозит отключением от поставки природного газа.

Таким образом, следующему руководителю «Укрзализныци», а, возможно, и лично премьер-министру Алексею Гончаруку, придется заниматься не поиском иностранных инвесторов и соглашением с немецкой компанией Deutsche Bahn, а решать вопрос, о том чтобы государственное предприятие не остановилось и разбираться в нарушениях по оплате уже потреблённого природного газа. Иначе будет очень стыдно перед немцами, которые скоро должны приехать в Украину, отмечает СМИ.

Как пишет «Открытая Украина», сегодня 30 января в 14:00 в одном из зданий «Укрзализныци», по адресу Воздухофлотский проспект 15А пройдет рассмотрение вопроса по поставкам газа на значительную сумму. Среди участников та самая фирма — ООО «Укр Газ Ресурс». Переговорная процедура незаконна, поскольку есть действующие поставщики с действующими договорами. Ссылка на письмо от МЧС о чрезвычайном положении абсурдно, поскольку на «Укрзализныцю» осуществляется бесперебойная поставка голубого топлива действующими поставщиками.

Как сообщали Наші Гроші, до августа 2019 года владельцем этой компании был оффшор «Roldana Traiding Ltd», связанный с компаниями Николая Злочевского. Журналисты, чиновники и общественные организации должны проследить за этими тендерами и закупками, чтобы не допустить остановки госпредприятия и коллапса на железной дороге.