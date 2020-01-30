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FT написала об успехах российской экономики в условиях санкций

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FT написала об успехах российской экономики в условиях санкций

Российская экономика, еще несколько лет назад находившая в кризисе в связи с введением Западом санкций, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо. С такой оценкой выступила в четверг газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

«Аналитики утверждают, что Москве следует теперь больше опасаться снятия ограничений, чем введения дополнительных», — говорится в материале.

По мнению экспертов, несмотря на то, что темпы экономического роста в РФ замедлились, экономика развивается стабильнее, создан российский Фонд национального благосостояния в размере $124 млрд, «экспортеры нашли новые рынки, а импортеры — внутренние альтернативы». Такая ситуация, констатирует издание, стала результатом проведения «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи».

«Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше» именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях. Во-первых, по мнению аналитиков, она «затянула пояса», сократила государственные расходы и «заставила свои банки и крупные корпорации расчистить балансы». Это связано отчасти со снижением иностранных кредитов вследствие санкций и настроений инвесторов, а также со стремлением РФ обезопасить свою экономику.

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Кроме того, РФ потратила триллионы рублей на программы по импортозамещению, запретила импорт продуктов питания из ЕС с целью стимулирования внутреннего производства. Наконец, Россия решительно пересмотрела траты огромных прибылей от продажи нефти и газа. Доходы от экспорта энергоресурсов выше установленного уровня перенаправляются в Фонд национального благосостояния, что положило конец «модели бума и спада», вызванной зависимостью государственных доходов от цен на нефть.

Результаты такого курса, по мнению британских экспертов, впечатляют. Государственный долг в РФ составляет около 15% от ВВП. Средний аналогичный показатель по ЕС достигает 80%, подчеркивает Financial Times.

Россия, санкции, экономика
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