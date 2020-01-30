Нацбанк прогнозирует снижение к концу года учетной ставки до 7%

Национальный банк ожидает снижения учетной ставки до 7% на конец 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Наибольшее снижение прогнозируется в первом полугодии этого года. Это повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также может стимулировать деловую активность.
В Нацбанке подчеркивают, что реализация ряда проинфляционная рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения может вызвать медленнее снижение учетной ставки.
Зато в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций возможно снижение учетной ставки более ускоренным темпом.
Итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике, которая предшествовала принятию Правлением Национального банка решения по снижению ставки до 11%, будут обнародованы 10 февраля.
Новый подробный макроэкономический прогноз НБУ опубликует в инфляционном отчете 6 февраля.
Напомним, Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2019-го года — это на 2,5 процентных пункта ниже, чем предыдущее значение ставки.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016