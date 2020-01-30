Нацбанк прогнозирует снижение к концу года учетной ставки до 7%

Национальный банк ожидает снижения учетной ставки до 7% на конец 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Наибольшее снижение прогнозируется в первом полугодии этого года. Это повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также может стимулировать деловую активность.

В Нацбанке подчеркивают, что реализация ряда проинфляционная рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения может вызвать медленнее снижение учетной ставки.

Зато в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций возможно снижение учетной ставки более ускоренным темпом.

Итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике, которая предшествовала принятию Правлением Национального банка решения по снижению ставки до 11%, будут обнародованы 10 февраля.

Новый подробный макроэкономический прогноз НБУ опубликует в инфляционном отчете 6 февраля.

Напомним, Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2019-го года — это на 2,5 процентных пункта ниже, чем предыдущее значение ставки.