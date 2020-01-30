В Нацбанке озвучили ключевые риски для украинской экономики

В Нацбанке ключевым риском для экономического роста считают отсрочку заключения новой программы сотрудничества с МВФ.
Об этом, как сообщает ЭП, заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий.
"Сохраняются риски для макрофинансовой стабильности прежде всего вследствие решений украинских судов об ответственности и обязательств экс-владельцев неплатежеспособных банков перед государством", - подчеркнул он.
По его словам, реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат.
Смелый добавил, что актуальны также другие риски:
Напомним, сегодня Яков Смолий заявил, что экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 году до 3,5% в этом году и около 4% в последующие годы.
Кроме того, в Национальном банке ожидают, что в течение 2020 года инфляция в Украине не превысит 5% в годовом измерении.
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