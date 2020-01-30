В Нацбанке озвучили ключевые риски для украинской экономики

В Нацбанке ключевым риском для экономического роста считают отсрочку заключения новой программы сотрудничества с МВФ.

Об этом, как сообщает ЭП, заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

"Сохраняются риски для макрофинансовой стабильности прежде всего вследствие решений украинских судов об ответственности и обязательств экс-владельцев неплатежеспособных банков перед государством", - подчеркнул он.

По его словам, реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат.

Смелый добавил, что актуальны также другие риски:

дальнейшего охлаждения мировой экономики и ухудшения условий торговли;

эскалации военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России;

сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий;

увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата;

уменьшение объемов притока иностранного капитала.

Напомним, сегодня Яков Смолий заявил, что экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 году до 3,5% в этом году и около 4% в последующие годы.

Кроме того, в Национальном банке ожидают, что в течение 2020 года инфляция в Украине не превысит 5% в годовом измерении.