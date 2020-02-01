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Харьковский сурок предсказал затяжную весну и еще одну бесснежную зиму

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Харьковский сурок предсказал затяжную весну и еще одну бесснежную зиму

Сурок Тимка III, которого традиционно разбудили в начале февраля в поселке Гайдары Харьковской области, предсказал затяжную весну.

Свой прогноз «прорицатель» сделал на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина, где он и обитает, сообщает Укринформ.

«Тимка не увидел своей тени, поэтому весна наступит не раньше 15 марта», — отметила сотрудница биостанции Надежда Токарская.

Также уже традиционно Тимка делает шуточный прогноз на актуальную тему — в этом году организаторы Дня сурка предложили подопечному университетских биологов определить, будет ли следующая зима снежной. Несколько раз сурка запускали на столик с соответствующими надписями, но «вердикт» был один и тот же — и следующая зима будет бесснежной.

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Напомним, что на биостанции университета. Каразина ежегодно 2 февраля отмечают День сурка по примеру Дня сурка в штате Пенсильвания (США).

погода, сурок, Тимка
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