Харьковский сурок предсказал раннюю весну

Степной сурок Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета (ХНУ) им.Каразина в с.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его достали из его домика во вторник.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Весна у нас будет ранняя, но это не значит, что через неделю — две, а надо немножко подождать. Через шесть недель будет тепло», — истолковала предсказания сурка его хранительница Надежда Токарская.
Зверька также попросили посоветовать лучший, по его мнению, способ уберечься от COVID-19. Перед сурком поставили пустую емкость с надписью «Вакцина» (как пояснили организаторы прогноза, она символизирует вакцину, которая еще отсутствует в Украине), спортивные снаряды, символизирующие занятия спортом, фрукты (здоровое питание), сало с чесноком (традиционный украинский рецепт укрепления иммунитета), космический аппарат с надписью «На Марс» и игрушечного Ждуна с надписью «Выдержка». Тимка сначала побежал к спорту, а затем к Ждуну.
«Значит, мы не забываем о здоровом образе жизни, занимаемся спортом и гуляем на воздухе, не забываем о выдержке», — истолковала второй прогноз Тимки IIІ Токарская
В 2019 году Тимка IIІ сменил на посту предсказателя своего отца, Тимку II.
Как известно, на биостанции ХНУ День сурка отмечают с 2004 года. Тимка II предсказывал погоду семь раз, после чего удалился на заслуженный отдых. В 2017 году, кроме прихода весны через шесть недель, он предсказал также, что ЕС предоставит Украине безвизовый режим в том же году.
До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого проводили на заслуженную пенсию по возрасту.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016