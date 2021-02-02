Харьковский сурок предсказал раннюю весну

Степной сурок Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета (ХНУ) им.Каразина в с.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его достали из его домика во вторник.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Весна у нас будет ранняя, но это не значит, что через неделю — две, а надо немножко подождать. Через шесть недель будет тепло», — истолковала предсказания сурка его хранительница Надежда Токарская.

Зверька также попросили посоветовать лучший, по его мнению, способ уберечься от COVID-19. Перед сурком поставили пустую емкость с надписью «Вакцина» (как пояснили организаторы прогноза, она символизирует вакцину, которая еще отсутствует в Украине), спортивные снаряды, символизирующие занятия спортом, фрукты (здоровое питание), сало с чесноком (традиционный украинский рецепт укрепления иммунитета), космический аппарат с надписью «На Марс» и игрушечного Ждуна с надписью «Выдержка». Тимка сначала побежал к спорту, а затем к Ждуну.

«Значит, мы не забываем о здоровом образе жизни, занимаемся спортом и гуляем на воздухе, не забываем о выдержке», — истолковала второй прогноз Тимки IIІ Токарская

В 2019 году Тимка IIІ сменил на посту предсказателя своего отца, Тимку II.

Как известно, на биостанции ХНУ День сурка отмечают с 2004 года. Тимка II предсказывал погоду семь раз, после чего удалился на заслуженный отдых. В 2017 году, кроме прихода весны через шесть недель, он предсказал также, что ЕС предоставит Украине безвизовый режим в том же году.

До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого проводили на заслуженную пенсию по возрасту.