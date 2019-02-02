Харьковский сурок Тимка предсказал позднюю весну

Степной сурок Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им. Каразина в пос. Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу, передает Интрефакс-Украина.
«Весна наступит, но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле», — истолковала предсказания сурка сотрудница университета Надежда Токарская.
В 2019 году Тимка IIІ сменил на посту предсказателя своего отца — Тимку II.
Как известно, на биостанции ХНУ День сурка отмечают с 2004 года. Тимка II предсказывал погоду 7 раз, после чего удалился на заслуженный отдых. В 2017 году, кроме прихода весны через 6 недель, он предсказал также, что Евросоюз предоставит Украине безвизовый режим в том же году.
До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого проводили на заслуженную пенсию по возрасту.
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