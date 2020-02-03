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Глава Госрезерва сообщил о предложенной ему взятке

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Глава Госрезерва сообщил о предложенной ему взятке

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали во время получения взятки начальника управления Государственного агентства резерва Украины.

«Следствие установило, что начальник управления Госрезерва на протяжении ноября 2019 — января 2020 года подстрекал руководителей предприятий, входящих в сферу управления Госрезерва, к предоставлению неправомерной выгоды. За это чиновник обещал им сохранение должностей и содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности. Осознавая, что реализовать этот замысел можно было только при участии главы Госрезерва, подозреваемый попытался склонить его к получению неправомерной выгоды от руководителей упомянутых предприятий», — сообщает пресс-служба НАБУ.

Глава Госрезерва, получив предложение неправомерной выгоды, обратился к правоохранителям.

Детективы НАБУ совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым взяток от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи главе Госрезерва. При этом чиновник оставлял себе 20% полученной суммы в качестве оплаты за «услугу».

Во время получения неправомерной выгоды в размере $40 тыс. 31 января чиновник был задержан. 1 февраля ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

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2 февраля Высший антикоррупционный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,102 млн грн.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление других случаев противоправной деятельности начальника управления Госрезерва и руководителей предприятий, входящих в сферу управления органа.

НАБУ, Госрезерв
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