Импорт из России в 2019 году сократился на 15%

Объем импорта товаров из России сократился в 2019 году на 15,3%, или на $1,2 млрд. Это следует из статистики, опубликованной в понедельник на сайте Национального банка.
Доля России в общем объеме импорта в Украину уменьшилась в 2019 году до 11,3% с 14,3% в 2018 году.
В то же время объемы экспорта украинских товаров в Россию сократились в течение 2019 года на $405 млн или на 13,3%, а доля РФ в общем объеме экспорта Украины снизилась до 5,7% с 7,0% в 2018 году.
Как сообщала в октябре Государственная служба статистики, Россия по итогам восьми месяцев прошлого года уступила Китаю роль главного торгового партнера Украины.
Россия в прошлом году занимала первое место как среди стран, куда Украина продавала свои товары, так и среди государств, откуда Украина импортировала товары. При этом в 2018 году импорт российских товаров в Украину вырос на 12,3% по сравнению с 2017 годом, в то же время в 2018 году экспорт украинских товаров в Россию уменьшился на 7,2%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
UA . ЄВРЕЙ ПРИ ВЛАДІ В РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ З СТАЛІНИМ І РОСІЯНАМИ ГОЛОДОМОРОМ ЗНИЩИВ ДВАДЦЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ МІЛЬЙОНІВ ДУРНУВАТИХ УКРАЇНЦІВ ЄВРЕЙ ПРИ ВЛАДІ УКРАЇНИ ЗНИЩИТЬ ДУРНУВАТИХ УКРАЇНЦІВ ПОЛНОСТЬЮ И ОКОНЧАТЕЛЬНО ДУРНУВАТОМУ ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ ТІЛЬКИ ГЛУХИЙ НЕ ЧУЄ ЦИНІЗМ В ГОЛОСІ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТІЛЬКИ СЛІПИЙЙ НЕ БАЧИТЬ ЦИНІЗМУ В ДІЯХ УБИВЦІ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........
UA . ЄВРЕЙ ПРИ ВЛАДІ В РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ З СТАЛІНИМ І РОСІЯНАМИ ГОЛОДОМОРОМ ЗНИЩИВ ДВАДЦЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ МІЛЬЙОНІВ ДУРНУВАТИХ УКРАЇНЦІВ ЄВРЕЙ ПРИ ВЛАДІ УКРАЇНИ ЗНИЩИТЬ ДУРНУВАТИХ УКРАЇНЦІВ ПОЛНОСТЬЮ И ОКОНЧАТЕЛЬНО ДУРНУВАТОМУ ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ ТІЛЬКИ ГЛУХИЙ НЕ ЧУЄ ЦИНІЗМ В ГОЛОСІ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТІЛЬКИ СЛІПИЙЙ НЕ БАЧИТЬ ЦИНІЗМУ В ДІЯХ УБИВЦІ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........