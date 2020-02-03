Импорт из России в 2019 году сократился на 15%

Объем импорта товаров из России сократился в 2019 году на 15,3%, или на $1,2 млрд. Это следует из статистики, опубликованной в понедельник на сайте Национального банка.

Доля России в общем объеме импорта в Украину уменьшилась в 2019 году до 11,3% с 14,3% в 2018 году.

В то же время объемы экспорта украинских товаров в Россию сократились в течение 2019 года на $405 млн или на 13,3%, а доля РФ в общем объеме экспорта Украины снизилась до 5,7% с 7,0% в 2018 году.

Как сообщала в октябре Государственная служба статистики, Россия по итогам восьми месяцев прошлого года уступила Китаю роль главного торгового партнера Украины.

Россия в прошлом году занимала первое место как среди стран, куда Украина продавала свои товары, так и среди государств, откуда Украина импортировала товары. При этом в 2018 году импорт российских товаров в Украину вырос на 12,3% по сравнению с 2017 годом, в то же время в 2018 году экспорт украинских товаров в Россию уменьшился на 7,2%.