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Импорт из России в 2019 году сократился на 15%

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Импорт из России в 2019 году сократился на 15%

Объем импорта товаров из России сократился в 2019 году на 15,3%, или на $1,2 млрд. Это следует из статистики, опубликованной в понедельник на сайте Национального банка.

Доля России в общем объеме импорта в Украину уменьшилась в 2019 году до 11,3% с 14,3% в 2018 году.

В то же время объемы экспорта украинских товаров в Россию сократились в течение 2019 года на $405 млн или на 13,3%, а доля РФ в общем объеме экспорта Украины снизилась до 5,7% с 7,0% в 2018 году.

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Как сообщала в октябре Государственная служба статистики, Россия по итогам восьми месяцев прошлого года уступила Китаю роль главного торгового партнера Украины.

Россия в прошлом году занимала первое место как среди стран, куда Украина продавала свои товары, так и среди государств, откуда Украина импортировала товары. При этом в 2018 году импорт российских товаров в Украину вырос на 12,3% по сравнению с 2017 годом, в то же время в 2018 году экспорт украинских товаров в Россию уменьшился на 7,2%.

Россия, импорт, экспорт
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Комментарии (2)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 20 минут назад

UA . ЄВРЕЙ ПРИ ВЛАДІ В РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ З СТАЛІНИМ І РОСІЯНАМИ ГОЛОДОМОРОМ ЗНИЩИВ ДВАДЦЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ МІЛЬЙОНІВ ДУРНУВАТИХ УКРАЇНЦІВ ЄВРЕЙ ПРИ ВЛАДІ УКРАЇНИ ЗНИЩИТЬ ДУРНУВАТИХ УКРАЇНЦІВ ПОЛНОСТЬЮ И ОКОНЧАТЕЛЬНО ДУРНУВАТОМУ ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ ТІЛЬКИ ГЛУХИЙ НЕ ЧУЄ ЦИНІЗМ В ГОЛОСІ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТІЛЬКИ СЛІПИЙЙ НЕ БАЧИТЬ ЦИНІЗМУ В ДІЯХ УБИВЦІ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 21 минута назад

UA . ЄВРЕЙ ПРИ ВЛАДІ В РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ З СТАЛІНИМ І РОСІЯНАМИ ГОЛОДОМОРОМ ЗНИЩИВ ДВАДЦЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ МІЛЬЙОНІВ ДУРНУВАТИХ УКРАЇНЦІВ ЄВРЕЙ ПРИ ВЛАДІ УКРАЇНИ ЗНИЩИТЬ ДУРНУВАТИХ УКРАЇНЦІВ ПОЛНОСТЬЮ И ОКОНЧАТЕЛЬНО ДУРНУВАТОМУ ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ ТІЛЬКИ ГЛУХИЙ НЕ ЧУЄ ЦИНІЗМ В ГОЛОСІ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТІЛЬКИ СЛІПИЙЙ НЕ БАЧИТЬ ЦИНІЗМУ В ДІЯХ УБИВЦІ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

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