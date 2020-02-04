В Китае от коронавируса уже умерли 425 человек

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в стране по состоянию на 3 февраля зарегистрировано 20 438 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства. Число смертей в Китае от этого вируса достигло 425.

Комиссия заявила, что 2788 случаев заражения являются серьезными.

Чуть ранее свои данные представили власти провинции Хубэй, эпицентра нового коронавируса. За сутки число погибших там увеличилось на 64 человека. При этом большинство скончавшихся из столицы провинции Хубэй, города Ухань, откуда, как предполагается, началось распространение вируса. Там за последние сутки умерли 48 человек. В общей сложности 313 из общего числа жертв — скончавшиеся в Ухане.

До сих пор известно об одной жертве нового коронавируса за пределами Китая. Это 44-летний мужчина, который скончался 1 февраля на Филиппинах. Мужчина заразился новым вирусов после поездки в Ухань.

Всего о случаях заболевания новым коронавирусом сообщили более 20 стран.