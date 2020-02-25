Трамп винит разведку США и демократов в мошенничестве

Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник американское разведсообщество и Демократическую партию в мошенничестве с целью навредить ему и сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, претендующему на выдвижение кандидатом от демократов на выборах главы государства в ноябре. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter.

«Они (представители разведки, — Ред.) якобы сказали сумасшедшему Берни (так Трамп называет Сандерса, — Ред.), что на него рассчитывает Россия, а не на меня. Все это большая афера с участием разведсообщества и демократов. Они хотят, чтобы Сандерс покинул президентскую гонку, и ненавидят Трампа», — написал президент. Он добавил, что эта афера началась еще с расследования спецпрокурором США Робертом Мюллером попыток вмешательства России в выборы.

В пятницу газета The Washington Post написала, что представители властей США на брифинге проинформировали Сандерса об имевших, по их утверждениям, место попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.