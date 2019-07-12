Трамп считает, что у России и Китая есть фаворит на выборах в США

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин хотят, чтобы победу на американских выборах в следующем году одержал бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии. С таким утверждением выступил в пятницу американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Висконсин. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

«Председатель Си и Путин — все эти парни — ложатся спать по ночам, и они молятся, чтобы избрали Джо Байдена или кого-то вроде него, чтобы они смогли продолжать наживаться на нашей стране», — полагает глава вашингтонской администрации.

«Председатель Си смеется над такими парнями», — утверждал американский лидер, говоря о бывшем вице-президенте.

Байден пока лидирует по популярности среди более 20 претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником действующего лидера страны Дональда Трампа в борьбе за пост президента США.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.