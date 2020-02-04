Войти
Зеленский анонсировал новый обмен пленными
официально
Зеленский анонсировал новый обмен пленными
Уровень доверия к Гончаруку резко снизился
vox populi
Уровень доверия к Гончаруку резко снизился

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Бельгии выявлен первый случай заражения коронавирусом

207

В Бельгии зафиксирован первый в стране случай заражения коронавирусом, он диагностирован у репатрианта из Китая, который находится в карантине в военном госпитале. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения Бельгии.

«Девять человек, прибывшие в воскресенье из Китая (на борту французского лайнера, который эвакуировал граждан ЕС, — Ред.), прошли детальное обследование в военном госпитале Недер-Овер-Хембек. Тесты выявили заражение коронавирусом у одного из них», — говорится в сообщении информационного центра Министерства здравоохранения Бельгии.

Напомним, что вспышка нового коронавируса в Китае началась с декабря прошлого года. Изначально вирус обнаружили в городе Ухань (провинция Хубэй). К 4 февраля, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, погибли 427 человек, а число зараженных во всех странах достигло 20 623 человек.

Читайте также: Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Заболевание выявили во всех регионах материкового Китая, в других азиатских странах, в нескольких государствах ЕС, в США, Австралии, Канаде и России. Большинство смертей зафиксировали в Ухане, однако 4 февраля стало известно о первом погибшем от коронавируса в Гонконге. До этого за пределами КНР от заболевания умер мужчина на Филиппинах, побывавший в Ухане.

Бельгия, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 4 февраля 2020
Понедельник, 3 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Что нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции

Уже скоро 30 лет наши президенты ездят в Давос «умикать» Украину. Как говорил один из них. А инвестор косяком не идёт, падлюка. И не пойдёт. И дело тут не в отсутствии «нянь», и даже не в месте страны в рейтинге Douing Business. Проблемы глубже.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как освоить самое сложное в изучении сложных вещей

Я записал много подкастов в рамках работы над своей будущей книгой, «Ультраобучение» (Ultralearning). Одна из повторяющихся тем, которую я отметил в беседах, заключается в том, что отношение людей к обучению обуславливает получаемые результаты. Да, ум, талант, учителя и школы - все это имеет значение. Но если вы чувствуете, что изучать что-то слишком сложно, страшно или недостаточно интересно - ни одна из этих вещей не поможет вам.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016