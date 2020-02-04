В Бельгии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Бельгии зафиксирован первый в стране случай заражения коронавирусом, он диагностирован у репатрианта из Китая, который находится в карантине в военном госпитале. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения Бельгии.

«Девять человек, прибывшие в воскресенье из Китая (на борту французского лайнера, который эвакуировал граждан ЕС, — Ред.), прошли детальное обследование в военном госпитале Недер-Овер-Хембек. Тесты выявили заражение коронавирусом у одного из них», — говорится в сообщении информационного центра Министерства здравоохранения Бельгии.

Напомним, что вспышка нового коронавируса в Китае началась с декабря прошлого года. Изначально вирус обнаружили в городе Ухань (провинция Хубэй). К 4 февраля, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, погибли 427 человек, а число зараженных во всех странах достигло 20 623 человек.

Заболевание выявили во всех регионах материкового Китая, в других азиатских странах, в нескольких государствах ЕС, в США, Австралии, Канаде и России. Большинство смертей зафиксировали в Ухане, однако 4 февраля стало известно о первом погибшем от коронавируса в Гонконге. До этого за пределами КНР от заболевания умер мужчина на Филиппинах, побывавший в Ухане.