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Глава Черновицкого облсовета попался на взятке в $400 тысяч

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Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в получении взятки главе Черновицкого облсовета.

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

«По данным следствия, председатель Черновицкого областного совета в июле 2019 года выразил просьбу одному из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему 400 тыс. долл. неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса», — говорится в сообщении.

Следствие задокументировало, что на протяжении августа-октября 2019 года председатель Черновицкого облсовета получил от предпринимателя часть денежных средств в размере 180 тыс. долл.

4 февраля 2020 года по материалам Национального бюро САП сообщила о подозрении председателю Черновицкого областного совета в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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Также детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Отмечается, что детективы НАБУ расследуют это дело с августа 2019 года.

Как известно, председателем Черновицкого облсовета является Иван Мунтян.

НАБУ, Черновицкая область, Иван Мунтян
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