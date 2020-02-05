Правительство привязало зарплату чиновников к средней по стране

Оплата работы членов кабинета министров Украины и других высокопоставленных должностных лиц будет привязана к размерам средней зарплаты по стране. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания в Офисе президента.

«Зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных лиц будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей — в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200 — 400% премий — максимальная премия будет не более одного оклада», — цитирует Гончарука пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленского.

Премьер также сообщил, что вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публиковаться ежемесячно.

Ранее Зеленский поставил Гончаруку задачу разработать новую концепцию начисления зарплат руководителей министерств, ведомств и госкомпаний, и теперь одобрил решение Кабмина: «Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете зарплату к коэффициенту средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже».