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Советника Кличко будут судить за вранье в декларации

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Советника Кличко будут судить за вранье в декларации

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершено досудебное расследование в отношении народный депутата VIII созыва, обвиняемого в декларировании недостоверной информации.

«Прокурорами САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VIII созыва, обвиняемого в представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины «О предотвращении коррупции», — сообщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что сейчас обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд (ВАКС) для рассмотрения по сути.

Как сообщалось, бывший нардеп не внес в декларации за 2016-2017 годы объекты недвижимости в столице стоимостью 3,8 млн грн, которые находились в собственности и пользовании членов семьи.

В сообщении НАБУ не указывается имя уведомленного о подозрении экс-нардепа, однако по данным СМИ, речь идет о Дмитрии Белоцерковце.

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Дмитрий Белоцерковец с сентября 2014г по март 2016г занимал должность директора департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Киевской городской госадминистрации. 29 марта 2016г принес присягу народного депутата Украины VIII созыва, вошел во фракцию «Блок Петра Порошенко». После избрания нардепом стал советником мэра Киева Виталия Кличко.

НАБУ, Дмитрий Белоцерковец, САП
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