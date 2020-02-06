Time выйдет с изображение Си Цзиньпина в медицинской маске на обложке

Изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске появится на обложке нового номера еженедельного журнала Time. Об этом издание сообщило в четверг в своем Twitter.

TIME’s new cover: The coronavirus outbreak could derail Xi Jinping’s dreams of a Chinese century https://t.co/f7CaZ74iv4 pic.twitter.com/sd7UOSyL8Q — TIME (@TIME) February 6, 2020

На передовице приводятся заголовки трех статей, которые посвящены эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, и ее возможным политическим и экономическим последствиям для Китая — «Китайский тест», «Предотвращая следующую вспышку», «Экономическая угроза». Кроме того, в твит вставлена ссылка на статью под названием «Распространение коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о веке Китая».

Напомним, что китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.