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Мукачевский горсовет просит Зеленского спасти город от криминала

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На внеочередной сессии Мукачевского городского совета сегодня, 7 февраля, депутаты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с криминогенной ситуацией в городе и деятельностью правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка, сообщает пресс-служба горсовет на странице в Фейсбук.

«Мукачевский городской совет вынужден обратиться к вам за личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями. Стрельба в спальном районе создавала реальную угрозу жителям 86-тысячного города, которые уже не чувствуют себя в безопасности и решительно требуют надежной защиты от бандитов», — говорится в тексте обращения.

В то же время в обращении отмечается, что проблемы с правонарушениями, в том числе уголовными, в Мукачево такие же, как и в других городах страны, а близость к границе и сравнительно большое количество иностранцев, в значительной степени — туристов, нельзя считать факторами, которые существенно снижают уровень общественной безопасности.

«Главной причиной того, что в городе регулярно происходят криминальные „разборки“, считаем профессиональную слабость и крайне низкую активность городской полиции. Преступные группировки чувствуют себя все более свободно, потому что фактически не испытывают системного, решительного и профессионального противодействия со стороны правоохранителей», — подчеркивают депутаты горсовета.

В связи с этим Мукачевский горсовет обращается к президенту с призывом о предоставлении городу неотложной правоохранительной помощи, предусматривающей:

1. Проведение оперативного и профилактической отработки города специальными подразделениями Нацполиции и Нацгвардии.

2. Изменение руководства городского управления полиции, усиление его личного состава специалистами из других регионов страны.

3. Усиление материально-технического обеспечения полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

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Как сообщалось, в Мукачево Закарпатской области в 09:50 7 февраля произошла перестрелка, в результате которой 24-летний и 40-летний местные жители получили огнестрельные ранения. Оба госпитализированы. Один из пострадавших находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое, однако раненый остается в сознании.

Мукачево, Владимир Зеленский
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Пятница, 7 февраля 2020
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