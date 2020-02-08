Трамп обвинил Пелоси в совершении преступления из-за разорванного текста его речи

Президент США Дональд Трамп заявил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси совершила преступление, когда на глазах у всех разорвала копию текста его речи во время выступления перед членами конгресса.

«Я думаю, что она совершила ужасную вещь», — цитирует Трампа The Hill. «То, что она сделала, — незаконно. Она совершила преступление», — добавил он. Президент объяснил, что текст его выступления является официальным документом, уничтожать который нельзя.

Также Трамп отметил, что, разорвав текст речи, Пелоси выразила неуважение не только к собравшимся, но и ко всей стране.

Однако юристы, опрошенные The Hill, с Трампом не согласились. Бывший федеральный прокурор Гленн Киршнер заявил, что никакого преступления Пелоси не совершила, потому что порвала не оригинал речи Трампа, а ее копию, что закон не запрещает.

Сама Пелоси объяснила свой поступок тем, что хотела таким образом выразить протест по поводу положений из речи Трампа, с которыми она не согласилась.

Пелоси разорвала копию речи Трампа в тот момент, когда президент закончил свое выступление и часть присутствующих встала, чтобы ему поаплодировать. Сам президент позже рассказал, что, поскольку Пелоси находилась во время его выступления за его спиной, он узнал о случившемся уже после того, как вышел из зала.