Трамп обвинил Пелоси в совершении преступления из-за разорванного текста его речи

Президент США Дональд Трамп заявил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси совершила преступление, когда на глазах у всех разорвала копию текста его речи во время выступления перед членами конгресса.
«Я думаю, что она совершила ужасную вещь», — цитирует Трампа The Hill. «То, что она сделала, — незаконно. Она совершила преступление», — добавил он. Президент объяснил, что текст его выступления является официальным документом, уничтожать который нельзя.
Также Трамп отметил, что, разорвав текст речи, Пелоси выразила неуважение не только к собравшимся, но и ко всей стране.
Однако юристы, опрошенные The Hill, с Трампом не согласились. Бывший федеральный прокурор Гленн Киршнер заявил, что никакого преступления Пелоси не совершила, потому что порвала не оригинал речи Трампа, а ее копию, что закон не запрещает.
Сама Пелоси объяснила свой поступок тем, что хотела таким образом выразить протест по поводу положений из речи Трампа, с которыми она не согласилась.
Пелоси разорвала копию речи Трампа в тот момент, когда президент закончил свое выступление и часть присутствующих встала, чтобы ему поаплодировать. Сам президент позже рассказал, что, поскольку Пелоси находилась во время его выступления за его спиной, он узнал о случившемся уже после того, как вышел из зала.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016