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Число погибших от коронавируса превысило 800 человек

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Число погибших от коронавируса превысило 800 человек

Количество погибших от коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV в Китае достигло 811 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Общее число заразившихся пневмонией по всему миру превышает 37 тыс. человек, 6,1 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии. По данным властей, 2649 человек удалось вылечить, еще 29 тыс. находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Ранее сообщалось о порядка 34,5 заболевших в более чем 20 странах и 724 умерших на территории Китая. За пределами материковой части Китая жертвами вируса стали два человека: 39-летний житель Гонконга и один гражданин КНР на Филиппинах.

Наибольшее число жертв (780 человек) было зафиксировано в провинции Хубэй, где в конце декабря прошлого года произошла вспышка вируса. Всего здесь зарегистрировано 2147 новых случаев заболевания инфекцией, общее количество больных достигло 27,1 тыс. человек. В частности, в столице провинции — Ухане — скончались 63 человека, выявлено 1,3 тыс. новых заболевших. В общей сложности 53 подтвержденных случая болезни были зарегистрированы в Гонконге, Макао и Тайване: 26, десять и 17 соответственно.

Накануне стало известно, что в китайском Ухане, который является эпицентром вспышки нового коронавируса, умерли первые граждане иностранных государств. Так, по данным СМИ, 6 февраля в больнице города умер 60-летний житель Соединенных Штатов с диагнозом коронавирусная инфекция. МИД Японии также сообщил, что их гражданин умер в больнице Уханя от пневмонии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что ситуация в данный момент «стабилизируется», однако предупредила, что еще слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, достиг ли вирус пика. «Мы находимся в стабильном периоде, когда число зарегистрированных случаев не увеличивается. Это хорошая новость, которая может отражать влияние введенных мер контроля», — сказал руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус также заявил, что тенденция распространения вируса не очень ускоряется.

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Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря прошлого года, возбудителем стал ранее неизвестный тип коронавируса 2019-nCoV. Заболевание, вызывающее тяжелую пневмонию, было зарегистрировано также в США, Франции, Австралии, Японии, Южной Корее, Таиланде, Непале, Сингапуре и других странах.

коронавирус
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