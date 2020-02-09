Из Совета по нацбезопасности США за нелояльность Трампу увольняют десять человек

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, как ожидается, проведет сокращения в своем штате сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) уже на следующей неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

По данным телеканала, после завершения судебного процесса по делу об импичменте Трампа, О'Брайен планировал уволить примерно десять чиновников СНБ. Уточняется, что О'Брайен не раз говорил о намерении сократить штат из 236 сотрудников, называя его «избыточным». «Первое, что я сказал, когда пришел в Совет нацбезопасности, это то, что я резко уменьшу его», — сообщал советник Трампа, пришедший на смену Джону Болтону. По его словам, при бывшем 44-м президенте США Бараке Обаме штат СНБ увеличился до 236 сотрудников, хотя при Джордже Буше насчитывал только 100 человек.

Совет нацбезопасности администрации Трампа оказался в центре внимания после увольнения подполковника, главного эксперта по делам Украины Александра Виндмана и его брата-близнеца — юриста СНБ Евгения Виндмана. Президент США, комментируя уход Александра Виндмана из Совета, охарактеризовал его как «недисциплинированного сотрудника», который «сливал» секретную информацию и передавал содержание «идеальных» звонков Трампа некорректно.

Адвокат подполковника Дэвид Прессман опроверг обвинения Трампа и указал на то, что его клиент «был уволен за то, что сказал правду», когда давал показания в рамках процедуры импичмента в конгрессе. Там Виндман заявил, что Трамп действительно оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время их телефонного разговора, потребовав начать расследование против компании Burisma и входившего в ее управление Хантера Байдена (сына бывшего вице-президента Джо Байдена, одного из соперников Трампа на выборах).

Кроме близнецов Виндманов, Трамп уволил американского посла в ЕС Гордона Сондленда, также свидельствовавшего против него на слушаниях в конгрессе. The Washington Times уточняла, что во время выступления Сондланд заявил, что Трамп, вице-президент Майк Пенс и другие высокопоставленные чиновники оказывали давление на украинских властей.

Палата представителей, контролируемая демократами, объявила о начале процедуры импичмента в сентябре 2019 года. Президента обвинили в превышении полномочий из-за блокировки выплат военной помощи Украине на сумму в $391 млн. По мнению демократов таким образом, Трамп пытался вынудить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего. Кроме того, ему предъявили обвинения в препятствовании расследованию блокировки военной помощи. Трамп отказался давать показания юридическому комитету палаты представителей, а приостановку военной помощи он и его соратники связывали с беспокойством о высоком уровне коррупции в Украине. В итоге 6 февраля сенат, где большинство принадлежит республиканцам, оправдал Трампа по обеим статьям.