Нацгвардия выйдет на круглосуточное патрулирование Мукачева

В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево Закарпатской области, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины.
«Для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады. Общественный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля», — сообщает в воскресенье пресс-служба Нацгвардии.
Напомним, что ранее депутаты Мукачевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с криминогенной ситуацией в городе и бездеятельностью правоохранительных органов.
Как сообщалось, в Мукачево Закарпатской области в 09:50 7 февраля произошла перестрелка, в результате которой 24-летний и 40-летний местные жители получили огнестрельные ранения.
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