Минобороны планирует строить мобильные городки для военнослужащих ВСУ

Одним из приоритетов в деятельности Минобороны Украины является развитие и развитие военной инфраструктуры, заявил министр обороны Андрей Загороднюк.
«Планируем в ближайшее время построить два качественно новых инфраструктурных объекта — военные базы в Мариуполе и Северодонецке, которые будут оснащены по стандартам НАТО», — сообщил министр во время прямого эфира на одном из украинских телеканалов в субботу вечером, сообщает пресс-служба Минобороны.
Также глава оборонного ведомства рассказал о перспективах возведения мобильных городков для военнослужащих ВС Украины.
«Еще одним интересным и новым проектом, который мы вскоре представим широкой общественности, является полевой лагерь из вагончиков. Этот объект предназначен как для службы, так и для проживания наших воинов. Там есть места для отдыха, приема пищи, в нем предусмотрены душевые кабины, санузлы, есть все необходимое для комфортного проживания военнослужащих», — отметил Загороднюк, добавив, что лагерь также будет соответствовать стандартам НАТО.
По его словам, подобные объекты довольно привлекательными для украинского военного ведомства, так как содержат целый ряд преимуществ, таких как: скорость строительства, мобильность и тому подобное.
«В случае необходимости мы сможем быстро доставить и собрать их там, где нам нужно. Например, в таких модульных городках на второй линии смогут комфортно проживать и выполнять задачи наши танкисты», — подчеркнул министр.
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