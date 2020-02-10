В Украине запланировано сокращение госаппарата минимум на 10%

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение минимум на 10% государственного аппарата в 2020 году.

«Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат», — сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Кроме того, премьер отметил, что большая экономия средств будет за счет введения в органах власти различных IT-инструментов.