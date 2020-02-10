Приложение «Дия» уже скачали более миллиона пользователей

Мобильное приложение «Дия» в украинских App Store и Play Market за четверо суток скачали более 1,047 млн уникальных пользователей (без прохождения авторизации), сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market (топ-бесплатных). Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. Украинская „Дия“ впереди социальных сетей и мессенджеров», — написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Кроме того, как сообщил вице-премьер, к настоящему моменту «Дией» уже пользуются более 870 тыс. авторизированных пользователей (те, кто авторизовался через банки).

Согласно информации Федорова, среди уникальных пользователей более 646 тыс. — пользователи Android, более 398 тыс. — iOS.

За четверо суток «Дия» получила почти 870 тыс. запросов на получение прав (463,5 тыс. выданных) и 869,3 тыс. запросов на получение техпаспорта (378,3 тыс. выданных).

«Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе», — добавил он.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении «Дия» цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО) и электронный студенческий билет. Кроме того, Минцифры разрабатывает цифровой паспорт в смартфоне (ID-карточка и заграничный паспорт).

Сайт и приложение «Дия» являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте «государство в смартфоне». Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.