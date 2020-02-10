Приложение «Дия» уже скачали более миллиона пользователей

Мобильное приложение «Дия» в украинских App Store и Play Market за четверо суток скачали более 1,047 млн уникальных пользователей (без прохождения авторизации), сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market (топ-бесплатных). Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. Украинская „Дия“ впереди социальных сетей и мессенджеров», — написал он на своей странице в Facebook в понедельник.
Кроме того, как сообщил вице-премьер, к настоящему моменту «Дией» уже пользуются более 870 тыс. авторизированных пользователей (те, кто авторизовался через банки).
Согласно информации Федорова, среди уникальных пользователей более 646 тыс. — пользователи Android, более 398 тыс. — iOS.
За четверо суток «Дия» получила почти 870 тыс. запросов на получение прав (463,5 тыс. выданных) и 869,3 тыс. запросов на получение техпаспорта (378,3 тыс. выданных).
«Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе», — добавил он.
Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении «Дия» цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО) и электронный студенческий билет. Кроме того, Минцифры разрабатывает цифровой паспорт в смартфоне (ID-карточка и заграничный паспорт).
Сайт и приложение «Дия» являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте «государство в смартфоне». Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016