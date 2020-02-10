«Наследница Меркель» передумала выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера

Председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила президиуму партии, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в ФРГ в 2021 году.

Об этом сообщило в понедельник издание Focus со ссылкой на собственные источники.

По его информации, Крамп-Карренбауэр сообщила однопартийцам, что уйдет с поста лидера ХДС после выборов. Она намерена запустить летом текущего года процесс выбора кандидатов на должность канцлера от консерваторов. Как считают местные наблюдатели, фаворитом является премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

Как пишет газета Welt, о своем решении Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму партии утром в понедельник, решение стало следствием внутриполитического скандала в Тюрингии. По ее словам, «части ХДС не до конца прояснили свое отношение с «Альтернативой для Германии» и «Левыми». Сама Крамп-Карренбауэр выступает категорически против сотрудничества с правой «Альтернативой» и «Левыми».