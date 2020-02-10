США начали выводить свои войска из Ирака

США приступили к выводу своих воинских подразделений из Ирака. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya.
По поступающим данным, американские силы начали вывод своих войск с 15 военных баз, находящихся на территории Ирака.
Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США не покинут Ирак, если не получат компенсацию за построенную там американскую авиабазу
До этого Ирак потребовал вывести американские войска из страны в знак протеста против атаки американского беспилотника в багдадском аэропорту, в результате которой был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани.
Шиитское большинство в парламенте поддержало резолюцию, призывающую временное правительство прекратить действие двустороннего соглашения с коалицией во главе с США о размещении войск на территории Ирака.
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