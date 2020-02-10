Послы G7 переживают, что депутаты попробуют уволить Сытника

Послы стран «Большой семерки» (G7) в Украине подчеркивают, что назначение и увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) должно происходить в соответствии с действующим законодательством.
«С 2014 года члены „Большой семерки G7“ поддерживают усилия правительства и народа Украины по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Для обеспечения добропорядочности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и устранения руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех учреждении», — говорится в сообщении на странице председательства США в группе послов «Большой семерки» в Twitter.
Как сообщалось, ранее группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника.
«В ВР зарегистрировали проект Постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ... Всего 216 подписей. Точнее 221 подпись, но несколько депутатов потом отозвали свои подписи», — написал депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале в пятницу вечером.
Проект постановления обнародован на сайте Рады.
В настоящее время документ передали на рассмотрение руководству.
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