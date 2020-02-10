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В Нацбанке склоняются к тому, чтобы понизить учетную ставку на 2 п.п

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В Нацбанке склоняются к тому, чтобы понизить учетную ставку на 2 п.п

Понизить учетную ставку на 2 процентных пункта (п.п.) вместо 2,5 п.п. предлагали шесть из 10 членов комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины (НБУ) по итогам заседания 29 января.

Согласно протоколу заседания, обнародованному на сайте центробанка в понедельник, два члена КМП предложили снизить учетную ставку на 2,5 п.п., еще два — на 3,5 п.п.

Шесть членов КМП считают, что снижение учетной ставки на 2 п.п. является сбалансированным шагом. Они отмечали: несмотря на ожидаемое НБУ замедление потребительского спроса, темпы его роста все еще будут оставаться высокими, в частности, вследствие дальнейшего повышения заработных плат и сохранения эффекта отложенного спроса после кризиса 2014-15 гг. Соответственно, слишком агрессивное снижение учетной ставки создаст риски ускорения инфляции до уровня выше целевого диапазона в 2021 году. В этом случае НБУ будет вынужден приостановить смягчение монетарной политики или даже усилить ее жесткость. Такой разворот политики может негативно отразиться на понимании логики действий НБУ экономическими агентами и подорвать доверие к ней.

Члены КМП также обратили внимание на сохранении ключевых рисков для прогнозов НБУ, среди которых — отсрочка заключения новой программы сотрудничества с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности в результате решений украинских судов. Кроме этого, участники дискуссии отметили, что хотя распространение коронавируса пока и не рассматривается как весомый и длительный фактор для макроэкономической и финансовой стабильности украинской экономики, в то же время потенциально может стать одним из рисков реализации макроэкономического прогноза. По текущим оценкам, распространение коронавируса в мире может возымеет лишь краткосрочный эффект в виде негативного влияния на украинский экспорт, в частности металлов, а также временного затруднения доступа страны к внешнему финансированию.

Постепенное снижение учетной ставки, по мнению этих членов КМП, также является оптимальным для приспособления населения и бизнеса к новым экономическим реалиям — приближение процентных ставок по депозитам к однознаковому уровню. Резкое снижение процентных ставок может затормозить приток срочных депозитов в банковскую систему, тогда как постепенное снижение учетной ставки, наоборот, позволит банкам привести свою процентную политику в соответствие с изменениями монетарных условий, а гражданам и бизнесу облегчит принятие инвестиционных решений.

Один из членов КМП также выразил мнение, что изменение курсовой динамики гривни с конца декабря может ухудшить инфляционные ожидания. Несмотря на существенное снижение в течение 2019 года, инфляционные ожидания все еще остаются слабо «заякоренными», особенно домохозяйства, и чувствительными к курсовой динамике. Ослабление обменного курса гривни может приостановить приближение ожиданий к инфляционной цели НБУ и даже развернуть тренд в другую сторону. Ухудшение инфляционных ожиданий, в свою очередь, будет усиливать инфляционное давление.

Двое членов КМП, которые высказались за снижение учетной ставки на 2,5 п.п. — до 11,0%, аргументируя свою позицию, отмечали: при существенном снижении инфляционного давления решительное снижение учетной ставки более целесообразно. По их мнению, волатильность обменного курса гривни в январе оставалась в приемлемых пределах, следовательно, влияние на инфляционные ожидания будет ограниченным. Также более существенное снижение учетной ставки не несет значительные риски для притока вкладов в банки, поскольку трансмиссия изменения учетной ставки в процентные ставки банков происходит с временным лагом. Банки будут опасаться снижать ставки резко, особенно по срочным депозитам населения, так как заинтересованы в сохранении клиентов. Кроме этого, снижение ставок по депозитам не всегда препятствует притоку вкладов, что подтверждает динамика депозитов в иностранной валюте. Несмотря на значительное уменьшение ставок по этим депозитам, их объемы в 2019 году росли. И даже несмотря на снижение ставок по гривневым депозитам, они будут оставаться привлекательным инвестиционным инструментом. В условиях достаточно низкой инфляции гривневые депозиты будут обеспечивать высокую реальную доходность по сравнению с валютными вкладами.

Двое членов КМП, выступившие за снижение учетной ставки на 3,5 п.п. — до 10%, отмечали существенные риски того, что инфляция будет ниже прогнозной траектории за счет отложенного действия нескольких факторов. Прежде всего, это решение по пересмотру административных цен и тарифов благодаря относительно низкой цене на газ. Также будут сдерживать инфляцию отдельные антимонопольные меры. Эти факторы и в дальнейшем будут отображаться на потребительских ценах, что дает НБУ основания для решительных шагов по смягчению монетарной политики, отметили эти участники дискуссии.

Большинство членов КМП согласилось с новой прогнозной траекторией учетной ставки, которая, в соответствии с обновленным прогнозом, снизится до 7% в конце этого года и будет оставаться около этого уровня в течение следующих лет при условии стабилизации инфляции в целевом диапазоне.

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Отдельные члены КМП придерживаются мнения о необходимости в дальнейшем замедлить снижение учетной ставки. По их мнению, продолжение активного снижения учетной ставки может привести к охлаждению интереса нерезидентов к гривневым активам. Это будет провоцировать девальвационное давление на гривню, что будет отображаться в ухудшении инфляционных ожиданий.

Один из членов КМП выразил мнение, что резкое снижение учетной ставки может негативно повлиять на склонность населения к сбережениям.

Как сообщалось, НБУ с 31 января 2020 года снизизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых.

ставка НБУ
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